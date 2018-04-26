В казанском метро протестировали систему распознавания лиц и забытых вещей

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В казанском метро опробовали программу распознавания лиц, видеокамеру для обнаружения оставленных вещей и признали обе системы эффективными. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Видеокамеры с функцией распознавания лиц проверяли на сотрудниках МУП «Метроэлектротранс». Сначала их фотографии загрузили в базу данных, а затем протестировали на пропускном пункте в инженерном корпусе. А видеокамеру для поиска оставленных предметов установили на станции «площадь Тукая», система срабатывала на вещи, неподвижные более 5 минут.

«Проверка работоспособности названных программ прошла в тестовом режиме. Получены положительные результаты, доказывающие работоспособность системы и возможность ее интеграции в существующую систему видеонаблюдения», — сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс».

Отметим, что интеллектуальное видеонаблюдение за пассажирами метро с видеораспознаванием, видеобнаружением и видеомониторингом предусмотрено «Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте в 2019-2022 годах». Однако по требованиям законодательства подобные системы должны пройти государственную сертификацию.

Ранее в Татарстане систему распознавания лиц адаптировали для поиска архивных документов. А в ИТ-парке начали тестировать «умный» турникет, который в будущем планируют установить в Кабинете министров Татарстана.

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