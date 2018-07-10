В Кабмине РТ запустят систему распознавания лиц

Фото: Рамиль Гали
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В казанском ИТ-парке тестируют «умный» турникет с функцией распознавания лиц. В последующем разработку планируют использовать в Кабинете министров Татарстана, сообщил руководитель департамента Центра информационных технологий РТ Георгий Цой.
Проект курирует Министерство информатизации и связи РТ.
Турникет анализирует биометрические данные и позволяет пройти в здание тем, чья фотография имеется в базе данных. В перспективе системой будут пользоваться сотрудники компаний, которые работают в ИТ-парке, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.
Данная система удобна при проведении крупных мероприятий, когда приходится сначала выдавать всем посетителям пропуска, а потом собирать их. Теперь при регистрации на мероприятие участникам достаточно просто прикрепить к заявке свою фотографию в электронном виде. При приближении к турникету «умная» камера распознает участника и пропустит его. Система узнает человека даже в очках и с бородой, отметил Георгий Цой.
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