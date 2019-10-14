Зарезавшего полуторагодовалую дочь казанца отправят в Москву на психиатрическую экспертизу

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Мужчину, который в июле этого года зарезал в квартире свою полуторагодовалую дочь, отправят в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Мужчине назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Для этого его отправят в Москву в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского», – рассказал Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 3 июля в квартире в одном из домов на улице Якуба мужчина зарезал свою маленькую дочь. На шее малышки были обнаружены три ножевых ранения.

После этого мужчина пытался свести счеты с жизнью – несколько раз ранил себя ножом. После оказания помощи в больнице его задержали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Вахитовский районный суд Казани арестовал мужчину и отправил в СИЗО.



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