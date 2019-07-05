В Казани суд арестовал мужчину, убившего свою полуторагодовалую дочь

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Вахитовский районный суд Казани арестовал подозреваемого в убийстве полуторагодовалой дочки 35-летнего Артура Шакирова.

Трагедия произошла 3 июля в одном из домов на улице Якуба. Отец зарезал свою полуторагодовалую малышку. На ее шее были обнаружены три ножевых ранения.

После этого мужчина несколько раз ранил себя ножом, пытаясь свести счеты с жизнью. Его доставили в больницу, оказали помощь, после чего задержали.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Следствие обратилось в Вахитовский районный суд Казани с ходатайством о помещении Шакирова под стражу.

Защита настаивала на том, чтобы отправить его в медицинское учреждение, так как у него наблюдаются отклонения психики.

«Нахождение в СИЗО может критически сказаться на подзащитном», – сказал адвокат.

Выяснилось, что мужчина уже был ранее судим за побои, распространение наркотиков и за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

В результате суд принял решение поместить Шакирова в СИЗО на два месяца – до 3 сентября.

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