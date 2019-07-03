Следком РТ: Мужчина зарезал свою маленькую дочь и пытался свести счеты с жизнью

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Мужчина, предположительно, зарезал свою полуторагодовалую дочь и пытался свести счеты с жизнью. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Сегодня в квартире одного из домов по улице Якуба в Казани обнаружено тело полуторагодовалой девочки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего"», – рассказал агентству Андрей Шептицкий.

По предварительной версии, малышку убил ее отец (ранее неоднократно судимый житель Казани). После совершения преступления мужчина нанес себе несколько ножевых ранений. Сейчас он находится в больнице.

В ближайшее время в отношении мужчины будет избрана мера пресечения. Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии, в том числе выяснить, в каких условиях проживала девочка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Казани обнаружили убитой полуторагодовалую девочку. В совершении преступления подозревают отца малышки.



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