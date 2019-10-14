Основанная татарстанцем соцсеть для доноров охватила уже более 280 тыс. человек

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Основанная девять лет назад, в 2010 году, молодым казанским ученым-химиком Русланом Шекуровым социальная сеть для доноров крови DonorSearch охватила уже более 280 тыс. человек, передает ОТР.

В интервью Общественному телевидению Шекуров рассказал о целях своего проекта: «<…> нет ничего проще, чем просто стать донором в 18 лет. Этим мы и занимаемся – формируем комьюнити, сообщество доноров крови. Мы показываем не то, что доноров мало или что-то плохо, а просто говорим, что это нормально, что это классно».

При этом основатель DonorSearch подчеркнул, что комьюнити ушло от формата социальной сети к «формату сообщества доноров крови». Сейчас его проект нацелен на то, чтобы мотивировать людей становиться донорами и обеспечивать таким образом наличие крови для переливания в любой момент времени.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Руслан Шекуров со своим проектом стал одним из победителей всероссийского конкурса «Россия – страна возможностей» в номинации «Мое здоровье».

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