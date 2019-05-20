Татарстанец победил в одной из номинаций конкурса «Моя страна – моя Россия»

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Татарстанец Руслан Шекуров стал одним из победителей номинации «Мое здоровье» всероссийского конкурса «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

Проект Шекурова «Сообщество доноров» направлен на привлечение людей к донорству и формирование активного коммьюнити доноров.

Также победителями стали Ольга Жигачёва из Волгоградской области с проектом «Здоровый образ жизни и Александр Георгиевский из Московской области с проектом «Синергия».

«В этом году номинация „Мое здоровье“ вошла в число самых востребованных. В ней участвовали более 3 тысяч человек. Свердловская область — лидер по числу поданных заявок (11%), также наиболее активными стали участники из Московской и Оренбургской областей (по 5,5%) и из Республики Татарстан (5%)», — отметил руководитель проектов платформы «Россия — страна возможностей» Лука Горубин.

В рамках очного этапа за победу боролись более 30 участников из 20 российских регионов. Отмечается, что лучшие проекты получат поддержку и будут реализованы в этом году.

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