Казани не хватает рабочих для уборки снега на тротуарах и остановках наземного транспорта

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Казани не хватает дорожных рабочих для уборки снега на тротуарах и остановках наземного транспорта. Об этом сообщил председатель городского Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана.

«Ситуация сложная. На сегодняшний день действительно есть нехватка дорожных рабочих. Мы их набираем. К сожалению, решить все проблемы с помощью техники, даже с помощью мини-тракторов и тротуароуборочных машин, которые мы приобрели, невозможно. Остаются остановочные площадки, с которыми без ручного труда ну никак не справиться», – пояснил докладчик.

Ранее Куляжев рассказал, что город закупил 35 единиц спецтехники, что позволит сократить дефицит дорожных рабочих на 320 человек.

При этом, по словам главы Комитета внешнего благоустройства, существует еще один способ справиться с нехваткой рабочих рук. «Надеемся, что люди, которые работали в летний период на строительстве дорог, на благоустройстве, перейдут на зимний период в наши подрядные организации, чтобы обеспечить содержание тротуаров и остановочных площадок», – объяснил он. И добавил, что это ежегодная практика, которая приносит свои результаты.

Завтра, 15 октября, диспетчеры организаций, обслуживающих дороги Казани, перейдут на зимний период.

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