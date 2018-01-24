Исполком Казани о новых снегоплавильных пунктах: Польза для экологии, но влетит в копеечку

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Проекты шести новых дорогостоящих снегоплавильных пунктов для Казани проходят государственную экспертизу, после чего начнется поиск средств для последующего строительства. Об этом сообщил председатель городского Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана.

«В этом году заканчивается проектирование шести новых снегоплавильных пунктов, дальше мы будем заниматься изысканием финансирования, чтобы их построить. Они достаточно дорогие, хотя и приносят огромную пользу экологии города. Строительство и содержание этих снегоплавильных пунктов обходятся городу в копеечку», – пояснил Куляжев.

На уточняющий вопрос о стоимости строительства он ответил, что сумму можно будет назвать после того, как проекты пройдут госэкспертизу. В случае строительства число снегоплавильных пунктов в Казани вырастет вдвое.

«На сегодня у нас уже имеются шесть снегоплавильных пунктов, плюс дополнительно будут построены шесть. Это позволит охватить практически весь город. Места для снегоплавильных пунктов мы выбирали таким образом, чтобы они находились в радиусе не более пяти километров от мест вывоза снега», – добавил глава Комитета внешнего благоустройства.

Для работы снегоплавильных пунктов нужны канализационные коллекторы, поскольку снег топят ночью за счет остаточного тепла канализационной воды. «Сложно было подобрать места таким образом, чтобы коллектор был большого диаметра, чтобы достаточно было ночью воды для растопки снега и чтобы это было недалеко от мест вывоза снега. Мы такие места нашли», – рассказал Куляжев.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до этого председатель Комитета внешнего благоустройства сообщил, как идет подготовка к зимнему периоду. Так, в Казани закупили снегоуборочную технику для уборки набережных и общественных пространств.

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