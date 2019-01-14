Зима близко: Казань закупила 35 машин для уборки снега на набережных и в общественных пространствах

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Для уборки казанских тротуаров исполком закупил 35 единиц снегоуборочной техники. Это поможет сократить дефицит дорожных рабочих в зимний период. Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Дополнительно в текущем году приобретено 35 единиц малогабаритной техники: 25 мини-тракторов и 10 специализированных тротуароуборочных машин для круглогодичный работы. Указанное обновление техники направлено в первую очередь на повышение качества содержания тротуаров, пешеходных улиц, набережных и общественных пространств. Оно позволит нам заменить 320 дорожных рабочих», — сказал Куляжев.

Всего к уборке казанских дорог зимой планируется привлечь 550 единиц техники, а в случае резкого ухудшения погоды в Казани разработан план «Буран», согласно которому число снегоуборочной техники доведут до 1000 единиц.

Завтра, 15 октября, диспетчерские службы организаций, обслуживающих дороги Казани, перейдут на зимний режим работы. Это означает, что дежурство будет круглосуточным. Порядка 90% техники уже готовы к зиме, остальные пока задействованы в летнем содержании дорог либо находятся на плановом ремонте.

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