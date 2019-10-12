Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» восхитился Казанью и пригласил всех посетить город

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Тележурналист Владимир Соловьев в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» восхитился Казанью и пригласил всех посетить город.

«Пользуясь случаем, призываю всех посетить Казань. Потрясающей красоты современный город с удивительными древними строениями. Вы просто насладитесь. Нереальный город!» — сказал Соловьев.

Во время передачи зашла речь об отношении Украины к Золотой Орде. За честь древнего государства и татар вступился кинорежиссер Карен Шахназаров, напомнив гостям передачи о том, что Орда была «первым евразийским государством с огромными достижениями».

«Татары внесли колоссальный вклад вообще в культуру России, в ее развитие, в построение великой страны — и Российской Империи, и Советского Союза. Так что оставьте татар в покое. Это наши татары, к вам они не имеют отношения», — обратился Шахназаров к представителю Украины.

Несколько дней назад в радиоэфире «Вести FM» Владимир Соловьев публично оскорбил слушателя из Татарстана и пригрозил проверить его на причастность к деятельности террористических организаций, запрещенных в России. В Казанском Кремле назвали такое поведение тележурналиста неэтичным, а главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов призвал жителей республики массово подавать на Соловьева в суд.

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