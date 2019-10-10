Венедиктов призвал казанцев массово подавать в суд на Соловьева

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Главный редактор «Эха Москвы» призвал жителей Татарстана массово подавать иски против тележурналиста Владимира Соловьева за оскорбление слушателя в прямом эфире. Об этом главред заявил на встрече со студентами в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ.

«Надо подавать в суд и разорять. Не сажать — а разорять. Если бы 1,2 млн казанцев подали одновременно в суд, ему бы мало не показалось. Дело не в результате, а солидарности», — отметил Венедиктов.

В целом ситуацию главный редактор «Эха Москвы» назвал «отвратительной». При этом он высказался против регулирования средств массовой информации.

В радиоэфире «Вести FM» Владимир Соловьев публично оскорбил слушателя из Татарстана и пригрозил проверить его на причастность к деятельности террористических организаций, запрещенных в России. Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова назвала поведение тележурналиста неэтичным.

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