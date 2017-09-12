Лилия Галимова назвала неэтичным поведение Соловьева, оскорбившего татарстанца в прямом эфире

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Говорить в прямом эфире резкие фразы в адрес человека, который не может на них ответить, – не красит тележурналиста Владимира Соловьева. Такое мнение высказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Я думаю, что не очень честно вступать в публичный конфликт со своим оппонентом через уважаемую радиостанцию, которая вещает на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить», – отметила Галимова.

Официальный представитель Казанского Кремля также подчеркнула, что видела только общедоступный видеофрагмент. Однако ей не знаком контекст, в котором была сказана эта фраза.

Накануне в радиоэфире «Вести FM» тележурналист публично оскорбил слушателя из Татарстана и пригрозил проверить его на причастность к деятельности террористических организаций, запрещенных в России.

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