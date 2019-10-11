Фаррахов: Смертная казнь не может предотвратить дальнейшие преступления

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Смертная казнь не решает проблему совершения повторных преступлений, поэтому в деле об убийстве девочки из Саратова следует прежде всего разбираться в причинах произошедшего, а не мере наказания. Таким мнением с ИА «Татар-информ» поделился депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Эмоционально я, безусловно, на стороне тех, кто за то, чтобы тот человек, который совершил это преступление, понес самое жестокое наказание. Однако смертная казнь по отношению к этому человеку не убережет других. Поэтому мы должны проанализировать эту ситуацию с другой позиции. Мы должны думать о том, как избежать таких преступлений в будущем», — подчеркнул Фаррахов.

Чтобы выработать превентивные меры, необходимо разобраться в причинах преступлений, в частности, предстоит понять, как сейчас осуществляется контроль рецидивистов.

«Если человек — рецидивист и уже отсидел за насильственное преступление, он должен быть на контроле у всех силовых органов. Я за то, чтобы провести адекватное расследование, почему человек, который уже совершал подобное преступление, смог повторно совершить такое еще раз», — поделился мнением депутат.

В России с 1996 года не было случаев смертной казни, несмотря на то, что данная мера существует в уголовном законодательстве. Чтобы осуществить это наказание сейчас, потребуются изменения, считает Фаррахов: «Чтобы это реально произошло, если я не ошибаюсь, необходимо изменение Конституции. Это несмотря на то, что смертная казнь как высшая мера наказания существует в Уголовном кодексе».

Ранее другой депутат Госдумы от Татарстана прокомментировал трагедию в Саратове и отметил, что за насилие над детьми преступников стоит лишить амнистии.

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