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Татар-информ

11 октября 2019, 08:13

Происшествия

Жители Саратова попыталась устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки

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Происшествия

Жители Саратова попыталась устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки

Фото: соцсети

Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Жители Саратова попыталась устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки, сообщает ТАСС.

В минувшую среду утром девочка отправилась в школу и пропала. На поиски ребенка в тот же день отправились полицейские и, волонтеры и сотрудники МЧС.

Поисковые операции были приостановлены, когда в сети появились первые неподтвержденные данные о том, что тело девочки нашли.

На следующий день вечером была распространена ориентировка на предполагаемого убийцу ребенка. После того, как стало известно, что убийцу девочки задержали, жители Саратова устроили митинг.

Они окружили полицейскую машину и требовали, чтобы те выдали им преступника, намереваясь совершить самосуд.

Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

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