Депутат Госдумы от РТ: За насилие над детьми не должно быть амнистии

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Для защиты детей от насилия в России следует проанализировать существующее законодательство и применять жесткие меры. Например, установить запрет на амнистию для педофилов. Такую точку зрения в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» выразил глава Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов.

«Все жесткие меры, которые можно предусмотреть, проанализировав наше законодательство, в отношении педофилов нужно применять. Я был автором законопроекта об ужесточении, думаю, что для таких преступников не должно существовать амнистии», — подчеркнул Гильмутдинов.

Вопрос введения смертной казни требует дальнейшего обсуждения, считает депутат.

«Мы неоднократно обсуждали тему смертной казни, но, во-первых, имеем международные обязательства, на данном этапе на нее наложен мораторий. А во-вторых, в судебной практике есть случаи, когда человека обвиняют, а спустя годы выясняется, что он не виноват и не имел отношения к преступлению», — рассказал он.

Напомним, что ранее в Саратове была убита девятилетняя девочка, а жители города попытались устроить самосуд над убийцей.

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