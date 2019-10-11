С ребенком, которого едва не зарезала мать в Набережных Челнах, постоянно работают психологи

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). С семилетним мальчиком, которого пыталась зарезать мама в Набережных Челнах, постоянно работают психологи Детской республиканской клинической больницы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель главного врача ДРКБ Владимир Филатов.

«Мальчика к нам перевели 8 октября с колото-резаными ранениями в области шеи и грудной клетки. В БСМП Набережных Челнов ему установили дренаж в плевральную полость, сделали сложную операцию. Сейчас мальчик находится у нас в стационаре в стабильном состоянии. Ему предстоит ряд обследований. Он в ясном сознании, раны заживают, дренаж пока стоит. С момента поступления в стационар с мальчиком работают психологи. С ним рядом постоянно находится бабушка», – объяснил специалист.

Сейчас врачи Детской республиканской клинической больницы помимо лечения и поддержки готовятся провести ребенку МРТ, чтобы проверить состояние задетых сосудов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 6 октября женщина поссорилась с супругом и тот ушел из дома. После этого челнинка схватила нож и несколько раз ударила им сыновей, а потом безуспешно попыталась покончить с собой. Младший – двухлетний мальчик – скончался на месте. Старший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

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