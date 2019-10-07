Мальчик, которого изрезала мать в Челнах, – в реанимации, сама женщина также в тяжелом состоянии

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). За жизнь семилетнего мальчика, которого пыталась убить мать, в реанимации сейчас борются врачи больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Ребенок в тяжелом состоянии в реанимации. Специалисты БСМП на консультацию вызывали коллег из Камского детского медицинского центра. Мама мальчика с множественными колото-резаными ранами также в реанимации БСМП», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах женщина после ссоры с мужем зарезала двухлетнего сына, попыталась убить старшего и наложить на себя руки.



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