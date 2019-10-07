Челнинку подозревают в том, что из ревности к мужу убила 2-летнего и покалечила 7-летнего сына

(Набережные Челны, 7 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сегодня ночью в одной из квартир 59-го комплекса Набережных Челнов полиция обнаружила двоих детей с ножевыми ранениями: один мальчик был убит, другой — тяжело ранен. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

ЧП случилось около четырех часов ночи. По предварительным данным, после ссоры с мужем на почве ревности молодая челнинка нанесла несколько ударов ножом своему двухлетнему ребенку, от чего тот скончался на месте. Семилетний сын также получил множественные раны, но остался жив. В критическом состоянии он доставлен в БСМП. За его жизнь борются врачи.

Мать попыталась покончить с собой, но не смогла. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.