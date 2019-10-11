МЧС РТ: Пожар в ТЦ «Старт» в Нижнекамске вспыхнул в батутном центре, в котором шли сварочные работы

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Пожар в торговом центре «Старт» в Нижнекамске вспыхнул в неэксплуатируемом батутном центре, где велись сварочные работы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (велись сварочные работы без открытого наряда-допуска). В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – рассказали агентству в пресс-службе МЧС РТ.

Также стало известно, что в марте этого года в торговом центре по инициативе прокуратуры РТ прошла проверка, в результате которой выявили 22 нарушения пожарной безопасности. В отношении директора ТЦ был составлен протокол об административном правонарушении и выдан штраф на 10 тыс. рублей. В апреле во время повторной проверки было установлено, что все нарушения устранены.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в ТЦ «Старт» на проспекте Химиков в Нижнекамске вспыхнул пожар. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре сработали своевременно. Администрация комплекса эвакуировала на улицу порядка 72 посетителей (30 из них – дети), а также 18 сотрудников ТЦ.

Прибывшие на место пожарные в считанные минуты справились с огнем. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.



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