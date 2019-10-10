(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Потушенный пожар в ТЦ «Старт» в Нижнекамске снова разгорелся, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В 18.44 горение на втором этаже комплекса возобновилось. На месте был объявлен третий ранг пожара. Огнеборцы приступили к тушению», — сообщили в МЧС.

С огнем справились в течение пятнадцати минут, площадь пожара пока уточняется.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что несколько часов назад очевидцы сняли на видео пожар в торговом комплексе на проспекте Химиков. Как выяснилось, в строящемся павильоне загорелись строительные материалы. Персонал и посетители оперативно эвакуировались, на место прибыли пожарные расчеты. С огнем справились при помощи огнетушителей.

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