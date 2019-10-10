(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео пожар в торговом центре «Старт» в Нижнекамске.

«В 17.51 поступило сообщение о задымлении на втором этаже торгового комплекса на проспекте Химиков. Подразделения Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона выехали по второму номеру вызова», — сообщили в МЧС.

Первыми на место прибыли подразделения ПСЧ № 63, которые выяснили, что в строящемся павильоне на втором этаже загорелись стройматериалы. Здание наполнил густой дым.

Еще до появления пожарных администрация комплекса эвакуировала людей и персонал, а пожар потушили при помощи огнетушителей.

Звенья МЧС проверили все помещения здания. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал.

Всего к работе привлекались 57 человек и 15 единиц техники.

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