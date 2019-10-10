Суд арестовал вип-«почтовика» Рустема Галиханова по делу о взятке

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Приволжский районный суд Казани арестовал Рустема Галиханова – руководителя группы управления транспортом, организации и контроля перевозок «Татарстан Почтасы».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в отношении вип-«почтовика» Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело о получении взятки.

Как удалось установить сотрудникам УЭБ и ПК МВД по РТ, Галиханов получил «откат» в 330 тысяч рублей за содействие в заключении контракта на три миллиона рублей на поставку автомобильных шин.

Суд рассмотрел ходатайство следствия за закрытыми дверями. Журналистов пригласили лишь на оглашение решения. Рустема Галиханова отправили под домашний арест до 8 декабря.

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