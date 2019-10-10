Главного транспортника «Татарстан Почтасы» доставили в суд для избрания ему меры пресечения

(10 октября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). В Приволжский районный суд Казани доставили руководителя группы управления транспортом, организации и контроля перевозок «Татарстан Почтасы», чтобы избрать ему меру пресечения.

По версии следствия, в 2016 году «Татарстан Почтасы» закупало автомобильные шины, контролировал торги Рустем Галиханов.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, Галиханов договорился с директором одной из фирм подписать с ним договор поставки, за это намеревался получить вознаграждение, проще говоря откат, в размере 10% от суммы контракта.

Чтобы закупка была легитимной, Галиханов выставил закупку на торги, в которых участвовали, в том числе, подставные фирмы. Таким образом, торги выиграла нужная компания, и Галиханов за «помощь» получил 330 тыс. рублей.

Высокопоставленный «почтальон» был задержан сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РТ.

Сегодня в суде он старательно прятал лицо от фото- и видеокамер журналистов, закрываясь то рукой, то листом бумаги.

Суд решил рассмотреть вопрос об избраниии Галиханову меры пресечения в закрытом режиме. Журналистов попросили удалиться из зала.

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