Высокопоставленного сотрудника «Татарстан Почтасы» подозревают во взятке при закупке шин

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Руководителя одного из отделов «Татарстан Почтасы» Рустема Галиханова подозревают в получении взятки при закупке автошин. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«В отношении Галиханова возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки"», – уточнил Шептицкий.

Как удалось установить сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в 2016 году в «Татарстан Почтасы» была осуществлена закупка автошин, занимался которой Галиханов. По данным УЭБ и ПК, тот договорился с директором одной из фирм, которая занимается продажей автошин, подписать с ним договор поставки с вознаграждением в 10% от суммы.

Чтобы закупка была легитимной, Галиханов выставил закупку на торги, в которых участвовали, в том числе, подставные фирмы. Таким образом, торги выиграла нужная компания, и Галиханов за «помощь» получил 330 тыс. рублей.

Высокопоставленный «почтальон» был задержан сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РТ. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрании в отношении задержанного меры пресечения.



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