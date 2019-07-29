Минстрой РТ: Определить объекты благоустройства по программе «Наш двор» планируется в течение месяца

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в течение месяца планируется определить количество дворов для благоустройства в будущем году. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

По словам замминистра, идет формирование программы «Наш двор» на 2020 год. «Фактически в течение месяца будет определено четкое количество дворов на 2020 год. То есть весь массив работ, который нужно выполнить в первую очередь. Например, дворы, где самые разбитые дороги, удручающее положение. Не должно быть проблем с программой, потому что источники финансирования определены», – добавил он.

Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина подчеркнула, что жители ждут реализации программы по благоустройству дворов. «Вы знаете, сколько встреч мы провели, люди спрашивают, – сказала она. – Хочу предложить синхронизировать программу по инфраструктурным сетям, по ремонту фасадов, капремонту домов, чтобы зайти во двор и сразу выполнить работы».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутаты Госсовета РТ пятого созыва – члены фракции «Единая Россия» на заседании парламента в апреле выступили с инициативой разработать новую республиканскую программу по обновлению дворовых территорий – «Наш двор». Поводом послужили обращения жителей, а также вопросы, поднимаемые во время регулярных встреч депутатов-единороссов с населением.

Ожидается, что по республиканской программе в течение трех лет пройдет ремонт и благоустройство дворовых пространств многоквартирных домов во всех районах и городах Татарстана. На реализацию программы будет выделено 50 млрд рублей. Ее реализация начнется в 2020 году.

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