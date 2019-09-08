Программу «Наш двор» с учетом результатов анкетирования на выборах в Госсовет РТ примут в этом году

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Республиканская программа «Наш двор» будет принята до конца этого года. Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алексей Фролов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

Сегодня одновременно с выборами в Государственный Совет РТ в республике проходит анкетирование по благоустройству дворовых пространств. Каждый житель может высказать свое мнение о наиболее приоритетных направлениях обустройства придомовых территорий.

«Муниципалитеты в течение двух недель должны отработать эти данные и подготовить анализ. Все эти данные мы саккумулируем в Казани, думаю, даже привлечем волонтеров», — сказал он.

Также Минстрой проводил инвентаризацию дворов совместно с Бюро технической инвентаризации. Специалисты изучат, в каких первоочередных моментах совпадают желания жителей и техническое состояние территорий. На основе этого будет сформирована долгосрочная программа.

В рамках программы за три года в Татарстане пройдет ремонт и благоустройство всех дворовых пространств многоквартирных домов во всех районах и городах республики. На реализацию программы будет выделено 50 млрд рублей, в том числе из доходов нефтяных компаний республики. Реализация программы стартует в 2020 году.

Анкеты для сегодняшнего опроса многие татарстанцы получили заранее. На последней неделе перед выборами их разнесли по квартирам. Заполненные анкеты участники опроса отдают волонтерам на участках или опускают в специальные ящики рядом с УИК.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы депутатов в Государственный Совет VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

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