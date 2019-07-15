Татар-информ

15 июля 2019, 19:05

ОбществоЗдоровье и среда

В Татарстане запускается проект по благоустройству дворов многоквартирных домов

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

В Татарстане запускается проект по благоустройству дворов многоквартирных домов

Фото: tatarstan.er.ru

На следующей неделе начнется реализация первого этапа проекта – встречи и обсуждение с жителями модели благоустройства различных типов дворов.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстанская «Единая Россия» запускает партийный проект по благоустройству дворов многоквартирных домов. Об этом сообщил сегодня заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов на рабочем совещании депутатов-единороссов по разработке программы «Наш двор».

«Речь пока идет о проекте “Единой России”. Необходимо поговорить с населением и узнать, какими они хотят видеть свои дворы, что в первую очередь надо привести в порядок, чего не хватает, на чем сконцентрировать внимание. Партийный проект мы запускаем на этой неделе. Сейчас совместно с местными отделениями партии составляем графики встреч с жителями во дворах», – рассказал депутат.

Депутаты Госсовета РТ – члены фракции «Единая Россия» на заседании парламента в апреле выступили с инициативой разработать новую республиканскую программу по обновлению дворовых территорий – «Наш двор». Поводом послужили обращения жителей республики, а также вопросы, поднимаемые во время регулярных встреч депутатов-единороссов с населением.

«Мы обратились к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, и он поддержал эту идею. Было дано поручение Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ заняться подготовкой программы благоустройства и ремонта дворов многоквартирных домов. А партию он попросил обсудить с жителями республики, какими они хотят видеть свои дворы, что должно входить в стандарт двора. На основании собранных предложений должно появиться стандартизированное решение для конкретных дворов в зависимости от их площади, количества жильцов и так далее», – отметил Юрий Камалтынов.

По его словам, в Татарстане в течение нескольких лет ведется работа по благоустройству дворов, но в данном случае «вопрос ставится шире». «Территория двора – это маленький мир, в котором любому жителю должно быть комфортно и уютно. Основная идея проекта – ничего не должно делаться без мнения людей. Программа будет рассчитана на пять лет, и работы будут проводиться во всех городах и районах республики, где есть многоквартирные дома», – уточнил зампредседателя Госсовета РТ.

По итогам совещания сформирована рабочая группа по разработке программы «Наш двор», в которую вошли депутаты Госсовета РТ – члены фракции «Единая Россия», представители общественных организаций. Руководить рабочей группой поручено секретарю Госсовета РТ, члену фракции «Единая Россия» Лилии Мавриной.

За пять лет (2020 – 2024 годы) предлагается отремонтировать дворы многоквартирных домов во всех городах и районных центрах республики. Уже на следующей неделе партия начинает реализацию первого, подготовительного, этапа проекта – встречи и обсуждение с жителями модели благоустройства различных типов дворов. Рабочая группа будет координировать организацию и проведение встреч с жителями, закрепит ответственных за территориями. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Готовность детсадов на высоком уровне»: Ларионова проинспектировала ход нацпроектов в Нижнекамске
Новости дня
19:28
Объявлен конкурс на соискание награды «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли имени Верещагина»

Первое вручение награды пройдет в рамках III Всероссийского Молочного форума «Вологда — молочная столица России» в Вологде в конце октября этого года.

19:09
В Камско-Устьинском районе РТ в овраге нашли заблудившегося инвалида-пенсионера

81-летнего мужчину нашли в двух км от села.

19:05
В Татарстане запускается проект по благоустройству дворов многоквартирных домов

На следующей неделе начнется реализация первого этапа проекта – встречи и обсуждение с жителями модели благоустройства различных типов дворов.

18:56
В Роскачестве рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников
18:45
В больницы Набережных Челнов доставили пятерых пострадавших в аварии с автобусом в Башкирии

Пострадавший в ДТП ребенок в сопровождении отца доставлен в КДМЦ.

18:45
Объявлен прием работ на всероссийский конкурс на лучшее освещение в СМИ жизни татарского мира

Работы принимаются до 1 ноября 2019 года включительно.

18:25
Следком РТ: Житель Нижнекамска из ревности убил подругу осколком бутылки

Тело 29-летней женщины обнаружили накануне утром у магазина разливных напитков на проспекте Мира.

18:20
«Готовность детсадов на высоком уровне»: Ларионова проинспектировала ход нацпроектов в Нижнекамске

«Единая Россия» продолжает партийный контроль за строительством объектов в рамках реализации национальных проектов в РТ.

18:08
Татарстанская бадминтонистка победила на международном турнире White Nights

Соревнования прошли с 10 по 14 июля в Гатчине.

18:00
Спортсмены РТ с нарушениями зрения и слуха поборются за медали Всероссийской Спартакиады в Марий Эл

Атлеты выступят в состязаниях по бочча, легкой атлетике, настольному теннису, голболу, плаванию, футболу.

17:56
Из-за распространения кори в Европе врач-эпидемиолог посоветовала татарстанцам пройти вакцинацию

Иммунизации против кори подлежат люди в возрасте до 35 лет, не привитые ранее или не имеющие сведений о прививках.

17:39
Перевернувшийся в Башкирии автобус эксплуатировался всего три года и недавно прошел техосмотр

Представитель компании-перевозчика сообщил, что транспорт проходил проверку перед каждым рейсом.

17:37
Рок-группа «Нервы» станет хэдлайнером «Лига Форума»

Также «гвоздями» программы станут дуэты GAYAZOV$ BROTHER$ и In2Nation.

17:26
В Татарстане стартовал конкурс среди сельхозорганизаций по готовности к уборке урожая 2019 года

Для проведения конкурса создано 15 комиссий, в состав которых вошли руководители и специалисты Минсельхозпрода РТ и подведомственных организаций.

17:12
Врач-эпидемиолог ДРКБ рассказала, с какого возраста в детское меню можно вводить арбузы и дыни

Прежде чем давать фрукты ребенку, нужно оценить их органолептические свойства и тщательно вымыть.

17:10
«Безопасные каникулы» с ОАО «Сетевая компания»

Мероприятие прошло в летнем детском лагере «Ялта Зай», где уже шестой год отдыхают дети сотрудников компании.

17:00
Борис Менделевич поддержал идею ввести дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

Работникам от 40 лет хотят выделить один день в году для профилактического медосмотра, который поможет выявить заболевания на ранней стадии.

16:59
Семерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии разместят в медучреждениях Челнов

Среди пострадавших 13-летний Радмир Галимов, мальчика доставят в Камский медицинский детский центр.

16:50
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы

В новой версии портала появился каталог доступных услуг для физических лиц и реестр продуктов для бизнеса.

16:44
В августе татарстанцы будут отдыхать на один день больше

30 августа отмечается День Республики Татарстан и города Казани.

16:39
Тела погибших в ДТП с автобусом в Башкирии доставят в Набережные Челны ближе к ночи

К месту аварии был оправлен резервный автобус, который привезет уцелевших в аварии челнинцев в родной город.

16:30
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о строительстве социально-культурных объектов в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:28
В Крыму хотят создать аналог «Лиги студентов» по примеру Татарстана

Татарстан вновь задает тенденции для других регионов, отметил президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

16:25
В Татарстане на условную голову скота заготовлено кормов 12,3 ц кормовых единиц при прогнозе 30 ц

В республике темпы заготовки кормов для животноводства в текущем году выше, чем в прошлом сезоне.

16:20
Врач-педиатр ДРКБ: Бассейн, мороженое и грязная вода могут стать причинами инфекционных заболеваний

Опасность для детей в летний период представляют грязные руки и немытые фрукты.

События