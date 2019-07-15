В Татарстане запускается проект по благоустройству дворов многоквартирных домов

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстанская «Единая Россия» запускает партийный проект по благоустройству дворов многоквартирных домов. Об этом сообщил сегодня заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов на рабочем совещании депутатов-единороссов по разработке программы «Наш двор».

«Речь пока идет о проекте “Единой России”. Необходимо поговорить с населением и узнать, какими они хотят видеть свои дворы, что в первую очередь надо привести в порядок, чего не хватает, на чем сконцентрировать внимание. Партийный проект мы запускаем на этой неделе. Сейчас совместно с местными отделениями партии составляем графики встреч с жителями во дворах», – рассказал депутат.

Депутаты Госсовета РТ – члены фракции «Единая Россия» на заседании парламента в апреле выступили с инициативой разработать новую республиканскую программу по обновлению дворовых территорий – «Наш двор». Поводом послужили обращения жителей республики, а также вопросы, поднимаемые во время регулярных встреч депутатов-единороссов с населением.

«Мы обратились к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, и он поддержал эту идею. Было дано поручение Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ заняться подготовкой программы благоустройства и ремонта дворов многоквартирных домов. А партию он попросил обсудить с жителями республики, какими они хотят видеть свои дворы, что должно входить в стандарт двора. На основании собранных предложений должно появиться стандартизированное решение для конкретных дворов в зависимости от их площади, количества жильцов и так далее», – отметил Юрий Камалтынов.

По его словам, в Татарстане в течение нескольких лет ведется работа по благоустройству дворов, но в данном случае «вопрос ставится шире». «Территория двора – это маленький мир, в котором любому жителю должно быть комфортно и уютно. Основная идея проекта – ничего не должно делаться без мнения людей. Программа будет рассчитана на пять лет, и работы будут проводиться во всех городах и районах республики, где есть многоквартирные дома», – уточнил зампредседателя Госсовета РТ.

По итогам совещания сформирована рабочая группа по разработке программы «Наш двор», в которую вошли депутаты Госсовета РТ – члены фракции «Единая Россия», представители общественных организаций. Руководить рабочей группой поручено секретарю Госсовета РТ, члену фракции «Единая Россия» Лилии Мавриной.

За пять лет (2020 – 2024 годы) предлагается отремонтировать дворы многоквартирных домов во всех городах и районных центрах республики. Уже на следующей неделе партия начинает реализацию первого, подготовительного, этапа проекта – встречи и обсуждение с жителями модели благоустройства различных типов дворов. Рабочая группа будет координировать организацию и проведение встреч с жителями, закрепит ответственных за территориями.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.