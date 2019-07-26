В Казани будут судить отца, который бросил годовалую дочь на обочине, чтобы отомстить жене

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Прокуратура Советского района города утвердила обвинительный акт в отношении 28-летнего уроженца Сармановского района, который бросил на обочине дороги годовалую дочь, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Мужчина обвиняется по статье "Оставление в опасности". Уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд. Обвиняемому грозит до года заключения», — рассказал Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в июле мужчина заподозрил свою жену в измене. Чтобы проучить ее, он высадил из машины их годовалого ребенка на улице Жиганова и уехал. Девочку он сфотографировал, а снимок отправил жене, чтобы та ее забрала. Женщина ему не поверила, позднее ребенка нашли случайные прохожие и передали его полицейским.

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