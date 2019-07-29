Татар-информ

29 июля 2019, 18:21

Происшествия

После того, как родители бросили на обочине годовалую дочку, Следком РТ возбудил уголовное дело

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Происшествия

После того, как родители бросили на обочине годовалую дочку, Следком РТ возбудил уголовное дело

Установлено, что семья малышки на специальном учете как неблагополучная не состояла.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности малолетней девочки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Ночью 25 июля у проезжай части на улице Жиганова в Казани была обнаружена полуторогодовалая девочка. При этом ребенок находился без присмотра взрослых, в одежде, не соответствовавшей погодным условиям. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности"», – рассказал агентству Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, вечером родители малышки поссорились, и мать ушла из дома. Мужчина усадил маленькую дочку в машину и отправился на поиски супруги. Найдя ее, отец высадил малышку из машины и продолжил выяснять отношения с женой, после чего уехал. Через два часа, списавшись с женой, он выяснил, что супруга не забрала ребенка с собой. К тому времени малышку уже обнаружили проезжающие мимо автомобилисты и сообщили о ней в полицию.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже установлено, что семья на специальном учете как неблагополучная не состояла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани после ссоры родители оставили годовалую дочку на обочине дороги и разошлись по своим делам.
 

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