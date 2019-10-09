Экс-главу Управления образования Казани подозревают еще во взятке за поставки в школы холодильников

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Ново-Савиновский районный суд Казани отправил под домашний арест экс-начальника Управления образования Казани. Ильнара Хидиятова подозревают в получении взятки в 800 тысяч рублей.

По версии следствия, в деле замешаны и другие фигуранты – начальник планового экономического отдела управления Лилия Гузаирова и представитель фирмы-поставщика металлодетекторов Анвар Мурсюкаев.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в декабре 2016 года Управление образования исполкома Казани организовало тендер на закупки металлодетекторов для школ на 8,2 миллиона рублей. Ильнар Хидиятов попросил Гузаирову сообщить Мурсюкаеву о том, его фирма выиграет конкурс в том случае, если они дадут взятку в размере 10 процентов от суммы контракта.

В итоге после заключения договоров Хидиятов получил через посредницу от Мурсюкаева 800 тысяч рублей.

В отношении соучастников возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество по взяточничестве».

Сегодня во время процесса стало известно, что в деле есть и еще один эпизод. Ильнара Хидиятова обвиняют в получении взятки за заключение договора с определенной фирмой на поставки холодильного оборудования в школы. По этому эпизоду, как выяснили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, экс-глава Управления образования получил 700 тысяч рублей взятки.

Следствие ходатайствовало об аресте Ильнара Хидиятова.

«Вина Хидиятова подтверждается показаниями свидетелей. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое положено наказание до 12 лет лишения свободы. Обвиняемый может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать давление на свидетелей и уничтожить доказательства по делу», – обратилась к суду следователь по особо важным делам СУ СК России по РТ Наиля Валиуллина.

Сам экс-глава Управления образования Казани с доводами следователя о том, что он может скрыться, не согласен.

«Против меня идет оговор со стороны тех, кто хочет избежать уголовной ответственности. Я ничего не нарушал. Ни от кого не скрывался. Я был в командировке в Москве на конкурсе "Учитель года – 2019". Когда вернулся, узнал о том, что обо мне написали статью, что против меня было возбуждено уголовное дело, я сам вышел на следователей», – сказал суду Хидиятов.

Обвиняемый добавил, что никаких повесток не получал. Мужчина считает, что, заключив его под стражу, следствие попытается надавить на него, чтобы он признал свою вину.

Выслушав доводы сторон, суд принял решение встать на сторону Ильнара Хидиятова. По мнению суда, следователь не представил доказательств того, что подозреваемый может скрыться от следствия.

В итоге экс-главу Управления образования Казани отправили под домашний арест до 24 ноября. В зале суда Хидиятова выпустили из-под стражи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экс-глава Управления образования Казани Ильнар Хидиятов стал фигурантом уголовного дела о взятке.

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