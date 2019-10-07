Глава Управления образования Казани стал фигурантом уголовного дела о взятке

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Глава управления образования Казани Ильнар Хидиятов стал фигурантом уголовного дела, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, главе Управления образования Казани была передана взятка.

«Ильнару Хидиятову передали 800 тысяч рублей за содействие в заключении договора на поставку металлодетекторов в учебные учреждения города», — рассказал источник агентства.

В следственном комитете возбуждены уголовные дела о даче взятки и получении взятки должностным лицом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в мэрию столицы Татарстана поступила информация о следственных действиях в отношении начальника управления образования Ильнара Хидиятова. В связи с чем он написал заявление об уходе по собственному желанию, и 30 сентября оно было принято.

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