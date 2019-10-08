В уголовном деле экс-главы Управления образования Казани появились новые фигуранты

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Стали известны подробности дела о взятке, в котором замешан экс-глава Управления образования Ильнар Хидиятов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в декабре 2016 года Управление образования исполкома Казани организовало проведение закупок металлодетекторов для школ на 8,2 млн рублей. В дальнейшем начальник планового экономического отдела управления 50-летняя Лилия Гузаирова по поручению Хидиятова сообщила Анвару Мурсюкаеву, представляющему интересы одного из поставщиков, что приоритет будет отдан их фирме за взятку в размере 10 процентов от суммы контракта», — сообщил Шептицкий.

В итоге после заключения договоров Хидиятов получил через посредницу от Мурсюкаева 800 тысяч рублей.

Известно также, что в школы в итоге поставили детекторы в два раза дешевле заявленных в предложении. Таким образом, неустановленными лицами было похищено свыше 4,5 млн рублей.

В отношении Хидиятова, Гузаировой и Мурсюкаева возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество по взяточничестве».

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Хидиятова одной из предусмотренных законом мер пресечения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава управления образования Казани Ильнар Хидиятов стал фигурантом уголовного дела.

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