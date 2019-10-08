Глава Минсельхоза РТ: «В год 100-летия образования ТАССР постараемся прийти с хорошими результатами»

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров обозначил приоритетные задачи отрасли и пообещал «не останавливаться на достигнутом». Об этом глава Минсельхозпрода РТ заявил сегодня в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Мероприятие началось с демонстрации фильма о достижениях агропромышленного комплекса Татарстана за последние 20 лет. «Впечатляющая динамика была достигнута благодаря повседневному кропотливому труду всех аграриев, постоянной и масштабной поддержке отрасли руководством республики. Все эти годы у руля агропрома стоял Марат Ахметов – управленческий талант, богатый жизненный опыт, интеллект, умение видеть перспективу, которая во многом способствует достижению этих результатов. Не останавливаясь на достигнутом, мы ставим перед собой серьезные задачи», – сказал Марат Зяббаров.

Основные задачи, по его словам, – повышение эффективности производства, реализация новых инвестиционных проектов, модернизация и обновление материально-технической базы сельхозпредприятий, решение вопросов сбыта произведенной продукции, улучшение условий людей труда. «И в год 100-летия образования ТАССР постараемся прийти с хорошими результатами», – подчеркнул министр.

Он поздравил с предстоящим профессиональным праздником тех, «кто неустанно трудится на селе, в полях, на фермах и перерабатывающих предприятиях». «Благодаря вашему непростому, но важному труду сельское хозяйство Татарстана сохраняет устойчивый рост производства и служит основой благополучия и процветания нашей республики. Дорогие труженики и ветераны агропромышленного комплекса, спасибо за ваш профессионализм, любовь к родной земле и каждодневный кропотливый труд», – обратился Марат Зяббаров к собравшимся.

В ГТРК «Корстон» прошло торжественное мероприятие по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году дата приходится на 13 октября.

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