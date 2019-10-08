Рустам Минниханов: «Нашим приоритетом остается повышение качества жизни на селе»

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане приоритетом остается повышение качества жизни на селе. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По мнению Президента РТ, село — это хранитель традиций многонационального народа Татарстана. «Поэтому нашим приоритетом остается повышение качества жизни на селе. Уже более 10 лет в республике реализуется программа, нацеленная на комплексное развитие территорий, особенно сельских. Строятся дома, проводятся газ и вода, открываются школы, детские сады, ФАПы, клубы и спортивные площадки», — добавил он.

Рустам Минниханов упомянул, что в Татарстане в текущем году реализуется 40 республиканских программ с общим объемом финансирования около 40 млрд рублей.

Кроме того, по его словам, большой объем работ проводится в части развития дорожно-транспортной инфраструктуры. «В этом году на ремонт и строительство дорог будет направлено около 32 млрд рублей», — подчеркнул Президент РТ.

Он поблагодарил сельчан за еженедельное проведение сельскохозяйственных ярмарок. «Особая благодарность районам, которые принимают в этом активное участие. Не могу не поблагодарить ветеранов отрасли, которые отдали не один десяток лет любимому району. Ваш труд — это пример для всех нас», — сказал Президент РТ.

Среди ветеранов отрасли, приглашенных на торжество, были механизатор из Заинского района Фарит Миннибаев и доярка из Мамадышского района Сания Насибуллина.

Фарит Миннибаев в начале 1980-х годов возглавил звено, специализировавшееся на возделывании сахарной свеклы. В целях сокращения ручного труда звено сконструировало в условиях колхоза двухвальный доочиститель. Данная система значительно сократила сроки уборки и затраты труда. В 1983 году звено получило рекордный по тем временам урожай свеклы — 300 центнеров с гектара.

«Мой стаж работы — 44 года. Я уже давно на пенсии. Сначала управлял комбайном, потом занимался возделыванием сахарной свеклы. Сложно было осенью во время уборки урожая — холод, грязь. Сейчас можно работать — техника хорошая. В любом случае, с желанием надо работать», — поделился он с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Сания Насибуллина — семикратный абсолютный чемпион Татарстана по машинному доению коров. В 2018 году она стала победительницей республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» в номинации «Моя судьба — моя профессия». А годом ранее — победителем ХХVI Всероссийского конкурса операторов машинного доения коров в номинации «Женщина. Ветераны старше 45 лет».

В ГТРК «Корстон» прошло торжественное мероприятие в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На праздник были приглашены ветераны отрасли и представители отличившихся муниципальных районов, предприятий агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, сервисных организаций. В торжестве также приняли участие Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, установленный указом Президента России в 1999 году, отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году дата приходится на 13 октября.

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