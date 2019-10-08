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Татар-информ

8 октября 2019, 15:58

ОбществоСельское хозяйство

Президент РТ призвал уделить особое внимание развитию производства экологичной продукции

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ОбществоСельское хозяйство

Президент РТ призвал уделить особое внимание развитию производства экологичной продукции

Фото: tatrstan.ru

Рустам Минниханов принял участие в торжестве по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал уделить особое внимание развитию производства экологичной продукции и раскрытию потенциала сельской кооперации. Об этом он заявил сегодня в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Сельское хозяйство – ключевая отрасль нашей экономики, которая формирует более 10% валового регионального продукта. По объему валовой продукции сельского хозяйства Татарстан является одним из лидеров среди субъектов России и находится на первом месте в Приволжском федеральном округе», – подчеркнул Президент РТ.

По его словам, несмотря на сложные погодные условия, в текущем году будет собрано не менее 4,4 млн тонн зерна, 2,5 млн тонн сахарной свеклы, произведено 527 тыс. тонн мяса скота и птицы.

«Республика на протяжении нескольких лет сохраняет лидирующие позиции в России по производству молока. В текущем году будет произведено более 1,9 млн тонн молока», – добавил Рустам Минниханов.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Он также отметил, что в Татарстане ведется работа по развитию малых форм хозяйствования. В частности, успешно действуют около 450 тыс. личных подсобных хозяйств, более 4,6 тыс. фермерских хозяйств, свыше 1,2 тыс. семейных ферм. «Малыми формами хозяйствования производится половина всего объема сельхозпродукции республики», - заметил Минниханов.

«Отрадно, что нашими производителями активно развивается такое перспективное направление, как продвижение на экспорт халяльной продукции. Сегодня 72 наших предприятия по переработке аккредитованы на производство продукции халяль. Ряд из них уже вышел на зарубежные рынки – стран Персидского залива, Турции, Казахстана», – продолжил он.

Президент РТ поблагодарил компанию «Татнефть» за ежегодное обеспечение сельчан льготным топливом. Кроме того, он выразил благодарность представителям агронауки за подготовку профессиональных кадров и успехи в селекции новых сортов агрокультур. «В год 100-летия ТАССР мы ждем от вас новых достижений», – сказал он.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, установленный указом Президента России в 1999 году, отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году дата приходится на 13 октября.

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