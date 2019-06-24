Абдулганиев: Татарстан последовательно движется к ВРП в 5 трлн рублей к 2030 году

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстан движется по базовому сценарию Стратегии-2030, о чем можно судить по основным показателям социально-экономического развития. Об этом заявил министр экономики республики Фарид Абдулганиев на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Основные параметры социально-экономического развития Республики Татарстан в целом соответствуют базовому сценарию Стратегии-2030, согласно которому объем валового регионального продукта в 2030 году превысит 5 трлн рублей», – сообщил министр экономики региона, озвучивая перед парламентариями прогноз социально-экономического развития Татарстана на период до 2025 года.

За первые семь месяцев 2019 года объем ВРП составил почти 1,4 трлн рублей, а к концу года показатель должен вырасти до 2 трлн 553 млрд рублей. Индекс промышленного производства ожидается на уровне 101,6%.

Абдулганиев также назвал крупнейшие инвестиционные проекты, реализация которых намечена в прогнозном периоде. Например, в 2021 году группа компаний «ТАИФ» введет в эксплуатацию парогазовые установки от Siemens.

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