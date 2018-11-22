«ТАИФ» введет в эксплуатацию парогазовые установки от Siemens в 2021 году

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» введут в эксплуатацию парогазовые установки от немецкой компании Siemens на 495 МВт и 250 МВт соответственно в 2021 году. Об этом рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев на заседании Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«[В 2021 году] группа компаний “ТАИФ“ планирует построить парогазовые установки на “Нижнекамскнефтехиме“ и “Казаньоргсинтезе“», – сообщил он.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», объекты возводит концерн Siemens. Общая сумма соглашений, подписанных на площадке «Российской энергетической недели 2019» между группой «ТАИФ» и компанией Siemens, составила 290 млн евро.

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