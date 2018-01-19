Абдулганиев пообещал в 2020 году открыть сотую промплощадку в Татарстане

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сотая промышленная площадка на территории Татарстана будет создана в следующем, 2020 году. Об этом сообщил министр экономики республики Фарид Абдулганиев на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Всего в республике работают 90 объектов инфраструктуры, на которых осуществляют деятельность более 1 тыс. 400 резидентов, создано около 27 тыс. рабочих мест. Ими произведено порядка 10% от всего объема промышленного производства республики. К 2020 году планируется довести число объектов инфраструктуры до 100», – рассказал министр экономики Татарстана.

Ранее ожидалось, что сотую промплощадку на территории республики откроют уже в этом году. Развитием промышленных парков власти РТ занимаются более десяти лет. С 2007 года на эти цели выделяются средства из федерального бюджета. Промплощадки позволяют развивать инфраструктуру прилегающих территорий, привлекать инвестиции в развитие производства и создавать дополнительные рабочие места.

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