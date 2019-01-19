Малоимущим татарстанцам компенсируют покупку цифровых приставок и антенн

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарстанцы могут получить субсидии на покупку цифровых приставок и антенн. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Если вы – семьи, имеющие трех и более детей, имеющие детей-инвалидов, одиноко проживающие пенсионеры с доходом менее 20 тыс. рублей, то вы вправе после того, как купите приставку, получить субсидию и компенсировать затраты на 100%», – отметил спикер, добавив, что стоимость базового комплекта приставки составляет примерно 900–950 рублей.

Кроме того, представители этих же категорий граждан могут возместить и затраты на спутниковую антенну. Вернуть деньги можно в случае, если коллективная антенна отсутствует и необходимо поставить индивидуальную домашнюю антенну.

«Вторая программа: у нас в Татарстане есть 157 населенных пунктов, в которых эфирно-цифровое вещание либо отсутствует, либо имеется в неудовлетворительном качестве. Если жители поставят [цифровую] приставку, она не будет ловить. Единственная возможность – купить спутниковую тарелку», – объяснил Хайруллин.

Государство готово компенсировать затраты на спутниковую тарелку в размере 7 тыс. 300 рублей. Выплату могут получить зарегистрированные в этих населенных пунктах лица, среднедушевой доход которых не превышает полуторной величины прожиточного минимума. Кроме того, для них разработан специальный тарифный план, в который включены 20 бесплатных федеральных каналов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Всего в Татарстане насчитывается 277 таких домохозяйств. «Наша задача свести эту цифру к нулю», – заключил глава ведомства.

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