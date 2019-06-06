Крупным городам Татарстана сложнее дается переход с «аналога» на «цифру»

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Большая часть из 22 тыс. домохозяйств, которые еще не переключились на цифровой формат ТВ, расположена в крупных городах Татарстана – Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и столице региона Казани. Об этом рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Основное количество в абсолютных цифрах – это Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Нужно будет подтянуться Зеленодольску, Елабуге», – отметил спикер.

В больших городах Татарстана переход с аналогового на цифровое телевидение идет сложнее из-за большого количества жителей. А вот в районных центрах республики, таких как Бугульма, Лениногорск и Азнакаево, этот процесс не стал серьезной проблемой.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», аналоговое телевидение в Татарстане отключат 14 октября.

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