Спутниковые операторы не будут взимать плату с жителей РТ, которые не могут принимать «цифру»

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Операторы спутникового телевидения ввели специальный тариф для жителей Татарстана, которые не могут принимать сигнал цифрового эфирного вещания. В «аналоге» остаются 277 домохозяйств, сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.

«Все они оповещены о предстоящем отключении “аналога“. Жителям этих населенных пунктов нужно один раз потратиться на приобретение спутниковой тарелки, но зато операторы не будут взимать с них абонентскую плату за просмотр 20 федеральных каналов», – подчеркнули в ведомстве.

Всего в республике насчитывается 157 населенных пунктов, в которых прием сигнала цифрового эфирного телевещания по географическим причинам будет затруднен.

Аналоговое эфирное вещание в Татарстане будет отключено 14 октября – республика перейдет на цифровой формат вещания.

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