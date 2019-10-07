Источник: После того, как изрезала сыновей ножом, челнинка отправила мужу их фотографии

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). После того, как челнинка изрезала сыновей ножом, она сделала снимки и отправила их мужу, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

В Следкоме отметили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«В отношении 32-летней жительницы Челнов возбуждено уголовное дело об убийстве ребенка и покушении на убийство детей. В данный момент следствие изучает обстоятельства случившегося», — рассказал Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 6 октября женщина поссорилась с супругом, и тот ушел из дома. После этого челнинка схватила нож и несколько раз ударила им сыновей, а потом безуспешно попыталась покончить с собой. 2-летний мальчик скончался на месте, а за жизнь семилетнего сейчас борются врачи. Женщина также находится в больнице в тяжелом состоянии.

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