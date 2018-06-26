Синоптики Татарстана вновь предупреждают о сильном ветре

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Завтра, 5 октября, местами на территории Татарстана, включая Казань, вновь будет дуть сильный южный и юго-западный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью порывы ветра будут достигать 16 м/с, днем – 20 м/с. В дневные часы временами возможны дожди.

В темное время суток столбики термометров опустятся до 8 градусов выше нуля. Днем температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. Теплее всего будет на юге и северо-востоке республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор КФУ Юрий Переведенцев прокомментировал приход в Татарстан аномально теплой погоды.

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