Рустам Минниханов примет участие в заседании окружного совета по развитию туризма в Поволжье

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Опыт Татарстана по привлечению туристов будут изучать сегодня на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО, которое состоится в Казанской ратуше. В работе совета примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе по вопросу развития внутреннего и въездного туризма», – отметили в пресс-службе. До заседания Президент РТ и Игорь Комаров осмотрят выставку туристического потенциала Татарстана, которая будет открыта в ратуше.

Как ранее сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, на заседании будет презентован туристический потенциал Татарстана, поскольку республика лидирует по этому направлению среди регионов округа.

«В прошлом году мы приняли 3,4 млн туристов. Эти цифры стабильно ежегодно растут. В среднем можно говорить, что поток туристов ежегодно увеличивается на 8%. Вопреки некоторым убеждениям о том, что рост туристического потока Казани обусловлен проведением огромного количества международных состязаний, стоит сказать, что в республике ведется системная работа по продвижению бренда Татарстана и привлечению туристов», – отметила Лилия Галимова.

Росту туристического потока также способствует открытие новых направлений авиасообщения, совершенствование туристического сервиса. Не последнюю роль играет и национальный колорит Татарстана, который привлекает туристов со всего мира.

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров накануне прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. В сопровождении Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева он ознакомился с работой Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

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