Шаймиев рассказал Комарову об озарении во время строительства минаретов Белой мечети в Болгаре

(Болгар, 3 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Белую мечеть, Болгарскую исламскую академию, музей Болгарской цивилизации и отель «Кул Гали» посетил сегодня в Болгаре в Спасском районе Татарстана полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках рабочей поездки в Казань. На экскурсии гостя сопровождал Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Во время экскурсии по Болгарской исламской академии гостю показали учебные классы, библиотеку, молельный зал и многофункциональный зал для проведения конференций и собраний вместимостью до 900 человек. Также Игорь Комаров побывал в выставочном зале музея, где представлена информация о выдающихся татарских богословах и хранятся древние рукописи. Самый уникальный экспонат музея — это рукопись XVI века.

«Сейчас ведётся работа по созданию на базе академии Всероссийской библиотеки ислама. Уверен, что библиотечный фонд и фонд рукописей пополнится. Также у нас в мечтах создание центра по восстановлению рукописей для исследователей со всей страны и со всего мира», — рассказал журналистам ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

С учётом набора этого года в академии обучаются около 140 человек, это магистранты и докторанты. Магистранты здесь обучаются три года, а докторанты — два. В сентябре этого года шесть докторов исламских наук защитили свои диссертации в стенах академии на международном диссертационном совете.

Данияр Абдрахманов также отметил, что в дальнейшем академия планирует развитие образовательного и научного блоков. Большая работа ведётся по просветительскому направлению.

«Уверен, что в ближайшее время академия станет крупнейшим мировым центром ислама и просвещения», — заключил собеседник.

После экскурсии по Болгарской исламской академии Минтимер Шаймиев поделился с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым воспоминаниями о том, как строилась Белая мечеть. Изначально архитектурный дизайн её минаретов был другим. Листая альбомы о мечетях мира, Государственный советник РТ увидел минареты мечети Пророка в Медине. Сейчас подобные минареты возведены в Белой мечети.

«Минареты эти от мечети Пророка. Его исторические мечети в Медине. Когда мы начали строить Белую мечеть, у меня было озарение. Тогда мы до основания купола ещё не дошли. Сразу привлекли проектантов и строителей. Когда мусульмане посещают мечеть и видят минареты, душа радуется», — сказал Шаймиев гостю.

Он также отметил, что число туристов в Болгаре в этом году перевалило за 500 тыс. человек, в то время как в период начала возрождения — восемь лет назад — их было 7-8 тыс. Число туристов на остров-град Свияжск растёт из года в год и сегодня составляет 1,3 млн человек. Казанский Кремль в этом году посетили более 2 млн человек.

Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV века. Он не имеет аналогов в мире как ценный исторический памятник, свидетельствующий об исчезнувших государствах — Волжской Булгарии и Золотой Орде, исчезнувшей культуре и жизненном укладе. В 2014 году объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Целью визита Игоря Комарова в Казань является проведение заседания совета округа по развитию внутреннего и въездного туризма. На заседании 4 октября будет презентован туристический потенциал Татарстана.

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