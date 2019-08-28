Комаров в Татарстане посетит Болгар и проведет совещание по развитию туризма

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Сегодня во второй половине дня ожидается прибытие Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Татарстан. Он планирует посетить Болгар, где в сопровождении Государственного советника республики Минтимера Шаймиева осмотрит объекты древнего города, созданную инфраструктуру для приема туристов. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Уже завтра в Казани полпред проведет ряд мероприятий. Утром в Казанской Ратуше пройдет совещание с участием глав субъектов ПФО. Планируется обсудить вопросы социально-экономического, общественного и политического развития регионов округа. Затем состоится заседание совета при полпреде, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма», — сказала она.

На заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном по вопросу развития внутреннего и въездного туризма будет презентован туристический потенциал Татарстана. Республика по округу является лидером в этом направлении, отметила Галимова.

«В прошлом году мы приняли 3,4 млн туристов. Эти цифры стабильно ежегодно растут. В среднем можно говорить, что поток туристов ежегодно увеличивается на 8%», — продолжила Лилия Галимова.

Вопреки некоторым убеждениям о том, что рост туристического потока Казани обусловлен проведением огромного количества международных состязаний, стоит сказать, что в республике ведется системная работа по продвижению бренда Татарстана и привлечению туристов, подчеркнула официальный представитель Казанского Кремля.

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