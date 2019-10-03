(Набережные Челны, 3 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Мальчика, который едва не утонул в бассейне в Набережных Челнах, вывели из искусственной комы. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

По данным источника, семилетний мальчик, который во время занятия в бассейне фитнес-клуба «Сильная арена» оказался под водой и провел там полторы минуты, был введен в состояние искусственной комы для снижения нагрузки на организм.

«Сейчас ребенка вывели из состояния медикаментозного сна, в его состоянии прослеживается положительная динамика», — сообщили агентству.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что руководство фитнес-клуба заявило, что в момент отправки в больницу мальчик подавал признаки наличия сознания: плакал, звал маму.

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