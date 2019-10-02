Фитнес-клуб: когда едва не утонувшего в бассейне ребенка увозили в больницу, он плакал и звал маму

(Набережные Челны, 2 октября, «Татар-информ»). Руководство фитнес-клуба «Сильная арена» в Набережных Челнах рассказало подробно о занятии, на котором семилетний мальчик едва не утонул в бассейне. Информация появилась в официальной группе клуба в соцсетях.

Занятие, по информации клуба, проводил приглашенный тренер.

«У нас был заключен договор с представителем федерального проекта по обучению плаванию Swim rocket о том, что его команда будет проводить свои занятия на территории нашего бассейна. Во время группового занятия, в котором участвовали четыре ребенка, семилетний мальчик захлебнулся и потерял сознание», – объяснили в клубе.

Специалисты фитнес-клуба при участии сторонних тренеров, находившихся в это время в бассейне, провели первичные мероприятия по приведению пострадавшего в чувство.

«Удалили воду из легких, сделали искусственное дыхание и провели непрямой массаж сердца. В момент отправки в больницу мальчик подавал признаки наличия сознания: плакал, звал маму. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении детской больницы. Врачи проводят все необходимые процедуры. Изначально его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. На данный момент наблюдается положительная динамика», – говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что возбуждено уголовное дело после того, как в бассейне фитнес-центра Челнов едва не утонул ребенок.

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