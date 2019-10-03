Глава управления госархивов в Турции: Архивное дело в Татарстане развивается при поддержке властей

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Власти Татарстана ощущают значимость архивного дела, и это поможет его развитию. Об этом сказал руководитель Управления государственных архивов при Администрации Президента Турции Угур Унал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Важно в нашем деле получать помощь и поддержку от государства и Правительства. 16 мая 2019 года в рамках бизнес-форума „Турция — Татарстан“ пребывающий в Стамбуле Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе со своей делегацией посетил архив Османской империи. Мне удалось заметить неподдельный интерес и значимость, которую придает Рустам Минниханов архивному делу», — заявил господин Угур Унал.

В свою очередь Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также интересуется архивным делом и смотрит на архивы как на культурное и историческое наследие, которое передастся будущим поколениям, добавил Угур Унал.

Госкомитет РТ по архивному делу активно сотрудничает с турецкими коллегами: готовит сборник документов о Казани из Османских архивов на русском и татарском языках, обменивается сотрудниками для прохождения стажировок.

Сегодня в Казани откроется трехдневная фотовыставка, где казанцы и гости города увидят Царскую Россию. Уникальную коллекцию собрал для потомков султан Османской империи Абдул-Хамид II.

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